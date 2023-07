Teilen: Hier ist, was Sie am Dienstag, den 25. Juli wissen müssen: Im asiatischen Handel dominierten die Risikoströme an den Finanzmärkten, da man hoffte, dass die chinesische Wirtschaft durch zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen an Fahrt gewinnen würde. Am europäischen Vormittag scheinen die Anleger etwas vorsichtiger geworden zu sein, während die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...