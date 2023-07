Jamie Dimon, seines Zeichens CEO von J.P. Morgan, hat der deutschen Bankenwirtschaft eine Kampfansage erteilt. Die US-Großbank will ihre Onlinebank Chase, die auf das Privatkundengeschäft ausgerichtet ist, auch in Deutschland auf den Markt bringen - und damit zu den Top 3 Banken in der Bundesrepublik gehören (aktuell liegt die Europatochter J.P. Morgan SE mit einer Bilanzsumme von 463 Mrd. Euro auf Rang 5). Das verkündet Dimon in einem Interview zur aktuellen Wirtschaftslage im Handelsblatt.J.P. ...

