Bei der Aktie der DHL Group ist heute eher Durchschnaufen angesagt. Nachdem der DAX-Titel im gestrigen Handel wieder einmal ein neues Jahreshoch markieren konnte, geben die Anteilscheine des Bonner Logistikriese am Nachmittag knapp ein Prozent ab. Indes will der Konzern will mit einer Übernahme vom starken Wachstum des türkischen Paketmarktes profitieren.So kauft die DHL Group den türkischen Paketdienstleister MNG Kargo, wie das Unternehmen am Dienstag in Bonn mitteilte. Der Konzern erwartet in ...

