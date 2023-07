Mit der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheuen die Anleger an den New Yorker Börsen zunehmend eine klare Positionierung.New York - Mit der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheuen die Anleger an den New Yorker Börsen zunehmend eine klare Positionierung. Ausserdem legten am Dienstag etliche Unternehmen Quartalszahlen vor, die wichtigsten aus dem Technologiesektor werden allerdings erst nach Börsenschluss erwartet. Im frühen Handel notierte der Leitindex Dow Jones Industrial prozentual unverändert bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...