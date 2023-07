Ein Medienbericht hat am Dienstag die Spekulationen über die mögliche Übernahme von Covestro durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) befeuert. Die Aktien des deutschen Kunststoffkonzerns waren in der Spitze um 3,5 Prozent bis an die DAX-Spitze in die Höhe geschnellt. Zuletzt ebbte der Gewinn aber wieder ab. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lässt sich Covestro bei der im Raum stehenden, aber noch nicht offiziellen Adnoc-Offerte von der US-Bank Goldman Sachs beraten. Adnoc wiederum ...

