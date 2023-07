Die Schweizer Aktienbörse hat am Dienstag fester geschlossen. Dabei bewegte sich der Leitindex über weite Strecken in einer engen Bandbreite.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Dienstag fester geschlossen. Dabei bewegte sich der Leitindex über weite Strecken in einer engen Bandbreite. Im späteren Geschäft konnte er die Gewinne im Sog freundlicher Kurse an der Wall Street aber noch ein wenig ausbauen. Händler beschrieben das Geschäft als insgesamt ruhig. Dabei sorgten Firmenbilanzen punktuell für etwas mehr Bewegung.

