Verbund kauft operative Windkraftanlagen im Ausmaß von insgesamt 257 MW mit Hybridisierungs- und Repoweringpotenzial in Spanien. Erworben werden 100 Prozent der Geschäftsanteile an den beiden Gesellschaften Viesgo Renovables S.L. sowie Viesgo Europa S.L. durch die Verbund Green Power GmbH. Verkäufer ist EDP Renewables Europe, der Unternehmenswert wird mit 0,46 Mrd. Euro angegeben. Die beiden Gesellschaften halten neun Windportfolios mit insgesamt 257 MW installierter Leistung an unterschiedlichen Standorten in Spanien. Sieben Portfolios unterliegen einem staatlichen Förderregime, welches noch durchschnittlich sieben Jahre nutzbar ist, zwei Portfolios werden "merchant" vermarktet. Spanien wurde von Verbund als ein strategischer Zielmarkt definiert ....

