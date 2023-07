The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.07.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2023



ISIN Name

AU000000MCR8 MINCOR RESOURCES NL

GB00B87ZTG26 GLOBALDATA PLC LS-,000625

US68235C1071 ONCOCYTE CORP.

