Marokko hat seine Einnahmen aus Gemüseexporten in den letzten fünf Jahren um fast zwei Drittel gesteigert und erreicht in dem Jahr 2022 1,4 Milliarden USD, wie EastFruit berichtet. Insgesamt generierten die Exporte von marokkanischem Frisch-, Trocken- und Tiefkühlgemüse in den letzten fünf Jahren einen Umsatz von 5,3 Milliarden USD. Bildquelle: Shutterstock.com Zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...