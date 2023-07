Der international tätige Photovoltaik-Projektentwickler Goldbeck Solar baut ein Solarkraftwerk für den Energieversorger Rheinenergie. Der Photovoltaik-Solarpark mit 32 MW Leistung entsteht in den mecklenburg-vorpommerschen Gemeinden Lärz und Rechlin in der Nähe des Flugplatzes Müritz. Goldbeck integriert erstmals in ein Photovoltaik-Großprojekt einen Batteriespeicher. Dieser soll eine Speicherkapazität von 7 Megawattstunden aufweisen. Rheinenergie hatte in den Innovationsausschreibungen gemäß […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...