LONDON (dpa-AFX) - Just Eat Takeaway.com N.V. (JET.L) an online food delivery company, Wednesday said its Chief Financial Officer Brent Wissink will resign to pursue other opportunities in May 2024.



The company intends to look out for a replacement for Brent Wissink, it said in a statement.



Currently, shares of Just Eat Takeaway are trading at 1493.00 pence up 8.27% on the London Stock Exchange.



