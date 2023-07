Heute schauen wir auf die Reaktion nach den Zahlen von MICROSOFT, ALPHABET, DT. BANK und RWE. Die Ergebnisse rangieren unisono über den Erwartungen, aber nicht alle reagieren mit Kursgewinnen. Lesen Sie die Einzelheiten kurz und knapp im heutigen Marktkompass. Außerdem im Fokus: Die Zinsentscheidung der Fed heute Abend.



Wall Street: S&P500: +0,28%, NASDAQ100: +0,73% DOW JONES: +0,08%, VIX: 13,86



Die Wall Street tendierte gestern moderat freundlich. Die drei Indizes legten leicht zu, die Technologiewerte führten das Feld an, ohne besondere Dynamik zu entfalten. Interessant wurde es erst nach der Schlussglocke. ALPHABET und MICROSOFT meldeten ihre Quartalszahlen, beide lagen über den Erwartungen. Die Reaktionen darauf in der Nachbörse vielen Unterschiedlich aus. Dazu unten mehr Details.



Heute Abend (MEZ) ist Fed Sitzung samt Zinsentscheid. Die Erwartung ist, dass die Zinsen noch einmal um 25 Basispunkte angehoben werden. Der Schritt ist eher psychologisch wichtig, denn faktisch. Die Fed demonstriert damit Handlungsfähigkeit und Führungsstärke. Die Inflation sinkt derzeit ausreichend schnell und liegt zumindest in den USA schon deutlich unter dem Leitzins. Aus monetären Gründen ist eine Zinsanhebung in dieser Situation nicht zwingend nötig. Die Fed wird es trotzdem tun und sendet damit ein Signal der Stärke an die Marktteilnehmer. Zu den Unternehmen:



Heute haben wir unseren Marktbericht für alle freigeschaltet, damit Sie mal einen Blick darauf werfen können.





