Das Ziel Netto-Null-Emissionen bis 2050 ist in weiter Ferne. Zwischen Klima-Ambitionen und Realität klafft eine Lücke. Investoren können dazu beitragen, diese zu schliessen. Eine Anleitung in fünf Punkten.Das Ziel Netto-Null-Emissionen bis 2050 ist in weiter Ferne. Zwischen Klima-Ambitionen und Realität klafft eine Lücke. Investoren können dazu beitragen, diese zu schliessen. Eine Anleitung in fünf Punkten. von Eva Cairns, abrdn - Head of Sustainability Insights & Climate Strategy Das Ziel ist ehrgeizig: Die Erwärmung der Erde soll begrenzt werden auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...