Verbund kauft operative Windkraftanlagen im Ausmaß von insgesamt 257 MW mit Hybridisierungs- und Repoweringpotenzial in Spanien. Erworben werden 100 Prozent der Geschäftsanteile an den beiden Gesellschaften Viesgo Renovables S.L. sowie Viesgo Europa S.L. durch die Verbund Green Power GmbH. Verkäufer ist EDP Renewables Europe, der Unternehmenswert wird mit 0,46 Mrd. Euro angegeben. Spanien wurde von Verbund als ein strategischer Zielmarkt definiert. Nach dem erfolgten Markteinstieg Ende November 2021 und den darauffolgenden Transaktionen ermöglicht die nunmehrige Akquisition "eine führende Position am spanischen Energiemarkt einzunehmen", so Verbund.Verbund ( Akt. Indikation: 76,15 /76,40, -0,36%) Die finnische Koppö Energia beauftragte Andritz ...

