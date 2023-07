Port Vila - Nordöstlich des südpazifischen Inselstaats Vanuatu hat sich am Mittwoch ein starkes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke zwischen 6,4 und 6,8 an.



Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 23:45 Uhr Ortszeit (14:45 Uhr deutscher Zeit) im Nordosten der Insel Espiritu Santo. Das zuständige Pacific Tsunami Warning Center gab zunächst keine Tsunamiwarnung heraus. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor.



Es gibt weltweit etwa 100 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr. Regelmäßig kommt es dabei zu Schäden an Gebäuden.

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken