Wien (www.fondscheck.de) - Natixis Investment Managers hat Constance Clerc zur Head of Business Enhancement befördert, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde von Paris aus an Fabrice Chemouny, Executive Vice President und Head of International Sales bei Natixis IM, berichten. In der neu geschaffenen Position verantworte Clerc die strategisch wichtigen Geschäftsfunktionen, die den internationalen Vertrieb von Natixis IM und seinen über 15 Tochtergesellschaften unterstützen würden. Dazu würden die Teams für Produkte, Marketing und internationales Produktrecht gehören. Darüber würden die Franzosen per Pressemitteilung informieren. ...

