Der Dow Jones Industrial notiert im frühen Handel bei 35 437,45 Punkten prozentual unverändert.New York - Vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed üben sich die Anleger an den US-Börsen in Zurückhaltung. Die Anleger verarbeiten zudem etliche Quartalsberichte grosser Konzerne. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel bei 35 437,45 Punkten prozentual unverändert. Am Dienstag hatte der Leitindex zeitweise den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...