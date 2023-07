Der Solarthermie-Großanlagen-Spezialist Ritter XL Solar hat ein neues Projekt realisiert. In der Gemeinde Freudental versorgen nun Solarkollektoren mit einer Leistung von 1,2 MW das örtliche Nahwärmenetz. Der Nahwärmebetreiber Bürger-Energie-Neckar-Enz (BENE) hat in der Gemeinde Freudental eine Solarthermie-Großanlage in Betrieb genommen. Das Nahwärmenetz der Kommune im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg bezieht nun Solarwärme aus der Freiflächenanlage mit 1,2 MW Leistung. Geplant hat die ...

