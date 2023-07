Am Donnerstag wird der Volkswagen-Konzern die Bilanz für das zweite Quartal vorlegen. Anleger blicken aufgrund der zahlreichen Probleme mit Spannung auf die Zahlen des Autobauers. Am Mittwoch hat mit Stellantis derweil ein VW-Konkurrent vorgelegt und mit Rekordzahlen für das erste Halbjahr überrascht.Dank höherer Auslieferungszahlen hat Stellantis den Umsatz im Q2 auf ein Rekordhoch von 98,4 Milliarden Euro gesteigert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von zwölf Prozent. Ein Rückgang ...

