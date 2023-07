Der Schauspieler hatte in neun Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert, darunter Vorwürfe der sexuellen Nötigung. Das Gericht entschied zu seinen Gunsten.London - Der US-Schauspieler Kevin Spacey ist in einem Prozess um sexuelle Übergriffe auf vier Männer in Grossbritannien freigesprochen worden. Der Schauspieler hatte in neun Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert, darunter Vorwürfe der sexuellen Nötigung. Das Gericht entschied zu seinen Gunsten. Vier Männer hatten dem Hollywoodstar sexuelle Grenzüberschreitungen vorgeworfen, sie vor rund zwei...

