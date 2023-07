Der Hafen Antwerpen-Brügge, die Hafengemeinschaft und NxtPort haben vereinbart, dass ab dem 15. Januar 2024 alle Transportunternehmen verpflichtet sein werden, Container auf der Grundlage von Certified Pick up (zertifizierte Abholung) abzuholen. In den kommenden Monaten soll Certified Pick up für Binnenschiff und Zug an den Terminals verfügbar sein, heißt es in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...