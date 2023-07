Zwischen Januar und Juni 2023 gingen die Exporte von frischem Spargel aus Peru im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum 2022 sowohl in der Menge als auch dem Wert nach zurück. Laut Agrodata Perú exportierte das Land in dem ersten Halbjahr des laufenden Jahres 34.211.182 Kilo des Produkts zu einem Wert von 116.755.220 USD. Bildquelle: Shutterstock.com In dem gleichen Zeitraum 2022...

