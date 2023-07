Das Wasserversorgungsunternehmen American Water Works Company, Inc. (ISIN: US0304201033, NYSE: AWK) zahlt am 1. September 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,7075 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record day ist der 8. August 2023. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern aus New Jersey 2,83 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 147,78 US-Dollar (Stand: 26. Juli 2023) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...