Teilen: Der japanische Kabinettschef Hirokazu Matsuno hat sich am frühen Donnerstagmorgen in Asien zu Wort gemeldet (via Reuters). Der Spitzendiplomat vermittelte in seiner jüngsten Rede die Erwartungen an die Bank of Japan (BoJ) und sagte, er erwarte, dass die BoJ eng mit der Regierung kommuniziert. Der Politiker erwartet auch, dass die BoJ die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...