Teilen: In einem Kommentar zu den geldpolitischen Aussichten der Bank of Japan (BoJ) sagte der Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, Pierre-Olivier Gourinchas, am Dienstagabend, die japanische Zentralbank müsse sich auf eine künftige geldpolitische Straffung vorbereiten, indem sie von ihrer Politik der Zinskurvensteuerung (YCC) abrücke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...