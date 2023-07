Das Biochemie-Unternehmen Bachem hat im ersten Halbjahr 2023 zwar etwas mehr umgesetzt, aber weniger verdient.Bubendorf - Das Biochemie-Unternehmen Bachem hat im ersten Halbjahr 2023 zwar etwas mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Dabei schlugen vor allem auch die Kosten zum Aufbau einer grösseren Organisation zu Buche. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 2,1 Prozent auf 239,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen lag das Plus bei 5,3 Prozent.

