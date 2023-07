Der Klimatechnik-Spezialist Meier Tobler ist im ersten Semester 2023 auf Wachstumskurs geblieben und hat einen Gewinnsprung hingelegt.Nebikon - Der Klimatechnik-Spezialist Meier Tobler ist im ersten Semester 2023 auf Wachstumskurs geblieben und hat einen Gewinnsprung hingelegt. Vor allem das Geschäft mit den Wärmepumpen heizte die Verkäufe an. Der Umsatz stieg von Januar bis Juni um 7 Prozent auf 276,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gab: «Alle vier Geschäftsbereiche haben sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...