Die Lem-Gruppe hat im ersten Quartal 2023/24 dank einem höheren Umsatz auch mehr verdient. Neue Aufträge kommen aber nicht mehr so reichlich rein wie auch schon.Plan-les-Ouates - Die Lem-Gruppe hat im ersten Quartal 2023/24 dank einem höheren Umsatz auch mehr verdient. Neue Aufträge kommen aber nicht mehr so reichlich rein wie auch schon. In der Periode von April bis Juni 2023, dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24, stiegen die Verkäufe laut einer Mitteilung vom Donnerstag um 23,8 Prozent auf 112,3 Millionen Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...