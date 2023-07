Nachdem die US-Zentralbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, dürfte es ihr die EZB am Donnerstag gleichtun.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) an der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1094 Dollar und damit nur wenig mehr als am späten Vorabend. Auch gegnüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro vor dem Zinsentscheid unwesentlich. Derzeit notiert er im Vorabendvergleich kaum...

Den vollständigen Artikel lesen ...