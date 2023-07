Nach dem Zinsentscheid der Fed und vor der Tagung der EZB befindet sich der DAX weiter auf Richtungssuche. Im Fokus stehen dabei die Aktien von Siltronic und Mercedes-Benz. Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA hat sich der Dax am Donnerstag weiter stabil gezeigt. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,09 Prozent auf 16 145,41 Punkte zu. Bereits seit Tagen hat er sich - mit verhaltener Tendenz nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...