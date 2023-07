Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel fester. Händler verweisen auf die guten Vorgaben der US- und asiatischen Börsen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel fester. Händler verweisen auf die guten Vorgaben der US- und asiatischen Börsen. Diese hatten die Zinserhöhung der US-Notenbank vom Vorabend gut weggesteckt. Das Fed hatte den Leitzins wie erwartet um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Zudem lässt die Notenbank aber die Tür für weitere...

