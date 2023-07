Der Freiburger Energieversorger Badenova gründet die Beteiligungsgesellschaft KEW, die auch anderen regionalen Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen offensteht. Gemeinsam mit der Encavis AG soll diese an der Gesellschaft EEV beteiligt werden, die bundesweit Wind- und Solarparks betreiben soll. Der MDAX-notierte Wind- und Photovoltaik-Solarparkbetreiber Encavis AG und das Freiburger Energieversorgungsunternehmen Badenova AG & Co. KG planen, gemeinsam den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland ...

