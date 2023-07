Über die Mitarbeitenden-Gesellschaft Trimaran erhalten interessierte Teammitglieder Gesellschaftsanteile in Höhe von 25,2 Prozent am Hamburg Institut. Das Beratungsunternehmen Hamburg Institut hat eine eigenständige Mitarbeitenden-Gesellschaft gegründet. Über die Trimaran UG & Co. KG halten zahlreiche Teammitglieder Gesellschaftsanteile in Höhe von aktuell 25,2 Prozent an der Hamburg Institut Consulting GmbH. Die Geschäftsführung der Mitarbeitenden-Gesellschaft übernehmen die beiden Beschäftigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...