Berlin - Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat das Militär in Niger aufgefordert, sich zurückzuziehen und die Macht wieder an die Regierung von Präsident Mohamed Bazoum zu übergeben. "Wir verurteilen diesen Putschversuch, dieser Putsch muss enden und die demokratische Ordnung des Landes bewahrt werden", sagte sie den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Freitagsausgaben).



Darin sei sich die Bundesregierung mit der Afrikanischen Union und Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) einig. "Die Bevölkerung Nigers hat Präsident Bazoum demokratisch gewählt, sie hat ein Recht auf eine friedliche, demokratische Entwicklung", sagte die Ministerin und fügte hinzu, ihr machten die Entwicklungen in Niger große Sorgen.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken