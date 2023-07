Mitte Juni hat die Infineon Aktie in der Spitze 39,16 Euro erreicht. Seitdem bewegt sich der DAX-notierte Chiptitel unterhalb des Jahreshochs 2023 in einer konsolidierenden Bewegung seitwärts. In diese Zeit hat sich im Bereich 38,81/39,16 Euro ein Widerstand ausgebildet, während die Zone 34,61/35,00 Euro als charttechnische Unterstützung fungierte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...