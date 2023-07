Den Kursrutsch vom September 2022 hatte die Takkt-Aktie erstaunlich schnell ausgebügelt. Im laufenden Jahr kommt der Anteilschein des Versandhändlers für Büro- und Geschäftsausstattungen dagegen kaum noch vom Fleck. Zwar gab es nach der Hauptversammlung Ende Mai eine attraktive Dividende von brutto 1 Euro pro Aktie. Insgesamt hat sich boersengefluester.de von dem Titel aber zweifelsfrei versprochen, ... The post Takkt: Am oberen Ende gedrosselt appeared first on Boersengefluester.

