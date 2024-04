TAKKT hatte einen schwierigen Start ins erste Quartal: Der organische Umsatz sank um 16,4% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 269 Mio., den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren. Verstärkt wurde dies durch die Marktschwäche und negative Effekte wie das frühe Osterfest. Während die Umsätze in allen Geschäftsbereichen zurückgingen, verbesserten sich die Bruttomargen in allen Bereichen auf 41,2%, was für Stabilität sorgte. Trotz einmaliger Aufwendungen, die zu einem geringeren EBITDA von EUR 16,8 Mio. führten (gegenüber EUR 30,2 Mio. in Q1 23), erhöhte sich der Free Cashflow auf EUR 21,3 EUR, was auf eine starke Finanzlage von TAKKT hinweist. TAKKT erwartet eine allmähliche Erholung der Nachfrage im Laufe des Geschäftsjahres 24 und hält an seiner Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von 8-9,5% fest. Die Analysten von mwb research empfehlen weiterhin zu "HALTEN" mit einem unveränderten Kursziel von EUR 13,00, da die Analysten von mwb research auf Anzeichen für eine Verbesserung der Nachfrage warten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





