Der Leitzins im Euroraum steigt auf 4,25 Prozent. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.Frankfurt - Der Leitzins im Euroraum steigt auf 4,25 Prozent. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. (awp/mc/ps) Folgt in Kürze mehr…

