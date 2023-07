Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) stark gefallen. Zum Schweizer Franken büsste der Euro ebenfalls deutlich ein.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) stark gefallen. Am Nachmittag rutschte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0991 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Am Morgen wurde der Euro noch bei 1,1150 Dollar gehandelt. Zum Schweizer Franken büsste der Euro ebenfalls deutlich auf zuletzt 0,9550 Franken ein.

