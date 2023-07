Der EuroStoxx 50 ist am Donnerstag nach der Leitzinsentscheidung der EZB und starken US-Konjunkturdaten auf den höchsten Stand seit 2007 geklettert.Paris / London - Der EuroStoxx 50 ist am Donnerstag nach der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und starken US-Konjunkturdaten auf den höchsten Stand seit 2007 geklettert. Aus dem Handel ging der Leitindex der Eurozone mit einem Gewinn von 2,33 Prozent auf 4447,44 Punkten. Im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation im Euroraum hatte die EZB die Zinsen zum neunten Mal in...

