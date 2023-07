Ende Juli, Hochsommer, die meisten Anleger weilen nun in den Ferien. Auch an der Wallstreet ist das so, am heutigen Donnerstag liegen FED und EZB hinter uns und viele der Händler der Wallstreet fliehen weit weg in die Ferien oder wenigstens in die -> Hamptons , die Region am Ostende von "Long Island", in der vermögende New Yorker gerne Landhäuser am Meer besitzen. DimiTalen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Ich meine -> so etwas hier , ein Traum von einem Haus direkt am Meer. Die Hamptons sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...