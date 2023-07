Die AOP Pêches et Abricots de France prognostiziert ein nahezu normales Jahr. "Insgesamt sehen die Ernten gut aus. Wenn uns die Hagelstürme verschonen, werden wir in einem normalen Jahr sein: rund 120.000 Tonnen Aprikosen und 180.000 Tonnen Pfirsiche in Frankreich", schätzt Bruno Darnaud, Präsident der AOP Pêches et Abricots de France. Bildquelle:...

