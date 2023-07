Auch wenn die kühle und regnerische Witterung sowie die Ferienzeit die Nachfrage leicht bremsen, werden mit den steigenden Mengen Zwetschen nun mehr Aktionen des Lebensmitteleinzelhandels beworben, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Der Südwesten Deutschlands befindet sich in weiten Teilen in der Übergangsphase der Ernte der...

Den vollständigen Artikel lesen ...