Die Übernahme erweitert die Präsenz von AgroFresh in dem Bereich Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und Frischelösungen für Tafeltrauben und Beeren und stärkt die Wirkung des Unternehmens in den Anbauregionen in Südafrika, China, Australien und Südamerika. Tessara ist ein Anbieter von Lösungen für den Zeitraum nach der Ernte. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...