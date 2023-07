Südafrikanische Zitrusfrüchte werden wegen ihrer hohen Qualität auf der ganzen Welt geschätzt. Dies ist auch in den USA so. Tatsächlich wurden in den letzten Jahren immer mehr der südafrikanischen Zitrusfrüchte auf diesen Markt exportiert, wobei die Amerikaner die Orangen, Mandarinen und Grapefruits unbedingt kaufen wollten. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...