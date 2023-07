Das Instrument TQ8 CA88338H1001 THERATECHNOLOGIES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 31.07.2023

The instrument TQ8 CA88338H1001 THERATECHNOLOGIES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.07.2023 and ex capital adjustment on 31.07.2023



Das Instrument 85L JP3048300002 MITSUI FUDOSAN LOG.PARK EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.07.2023

The instrument 85L JP3048300002 MITSUI FUDOSAN LOG.PARK EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.07.2023

