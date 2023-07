Damit hatte heute kaum einer gerechnet. Die Bank of Japan lockert die Kontrolle über den japanischen Anleihemarkt, was die Börse am Freitagmorgen schockt. Ford Motor verliert Milliarden mit Elektrofahrzeugen. Während die Verbrennermotoren Milliarden an Gewinnen einfahren, ziehen die EVs den Konzern herunter. Intel kann die Börse begeistern. Nachbörslich explodierte der Kurs, da der Einbruch im PC-Markt zu Ende gehen zu scheint.Der Aktienhandel in Asien teilt sich heute früh in China und den Rest. Nach der Sitzung der Bank of Japan notieren alle ...

