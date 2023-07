Nach zuvor drei Rückgängen in Folge legt das Konjunkturbarometer nun zwar erstmals wieder zu, deutet mit 92.2 Punkten aber weiterhin eine unterdurchschnittliche Entwicklung an.Zürich - Das KOF-Konjunkturbarometer steigt im Juli leicht. Nach zuvor drei Rückgängen in Folge legt es nun zwar erstmals wieder zu, deutet mit 92.2 Punkten aber weiterhin eine unterdurchschnittliche Entwicklung an. Das konjunkturelle Umfeld bleibt für die Schweizer Wirtschaft schwierig. Das KOF Konjunkturbarometer erhöht sich im Juli um 1.5 Indexpunkte auf nun 92.2 Punkte (revidiert von 90.7...

