Den Umsatz für die ersten sechs Monate beziffert Medacta in einem Communiqué vom Freitag mit 255,1 Millionen Euro, ein Plus von 20,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Castel san Pietro - Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta schaut auf ein erfolgreiches erstes Semester zurück. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr hebt das Unternehmen nun an. Den Umsatz für die ersten sechs Monate beziffert Medacta in einem Communiqué vom Freitag mit 255,1 Millionen Euro, ein Plus von 20,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus...

Den vollständigen Artikel lesen ...