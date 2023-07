Mit der neuen Fabrik will First Solar seine Produktionskapazität in den USA im Jahr 2026 auf 14 GW hochschrauben. Weltweit wären es dann 25 GW. Der US-amerikanische Photovoltaik-Hersteller First Solar will eine fünfte Produktionsstätte in den Vereinigten Staaten errichten und bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar in den weiteren Ausbau der amerikanischen Kapazitäten zur Herstellung eigener Photovoltaik-Module investieren. Die geplante, vollständig vertikal integrierte Fabrik, deren Standort noch nicht ...

